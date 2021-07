Dà Nang (VNA) - Les douaniers de la ville de Dà Nang (Centre) ont opéré dans le port de Tiên Sa une saisie exceptionnelle de cornes de rhinocéros et d’os d’animaux sauvages dans une cargaison en provenance de l’Afrique.

Trafic de cornes de rhinocéros démantelé. Photo: VNA



A l’ouverture du conteneur, les agents ont découvert la présence de sacs contenant 138 kilogrammes de cornes de rhinocéros et 3,1 tonnes d’os d’animaux sauvages que le propriétaire avait faussement déclaré avoir importé des produits du bois.

Les douanes municipales se coordonnent avec les agences compétentes pour mener l’enquête et traiter la marchandise.

La corne de rhinocéros est interdite d’import comme d’export puisque cet espèce figure sur la liste rouge de la Convention sur le commerce international d’espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) auquel le pays est partie depuis 1994.

Le Vietnam et l’Afrique du Sud avaient signé en 2012 un protocole de coopération dans la conservation et la préservation de la biodiversité, renforçant leur coordination dans ce domaine conformément à la CITES et d’autres conventions et textes internationaux. – VNA