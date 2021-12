Photo d'illustration: VNA

Ho Chi Minh-Ville, 30 décembre (VNA) - Le niveau de récompense le plus élevé pour le Têt (Nouvel An lunaire) à Ho Chi Minh-Ville est d'environ 1,3 milliard de dongs (environ 57.000 dollars) par personne, a rapporté le service municipal du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.

Il s'agit de la récompense d'une entreprise d’investissements directs étrangers (IDE) dans la ville, qui dépasse le chiffre de 1,1 milliard de dongs (environ 48.000 dollars) de l'année dernière, selon la même source.

La récompense moyenne des travailleurs pour le Nouvel An 2022 atteint environ 471 millions de dongs par personne, plus modestes par rapport au niveau de 990 millions enregistré en 2021, selon une enquête de l'entité avec la participation de plus d'un millier d'entreprises de la métropole.

Malgré de l’impact du COVID-19, les entreprises à Ho Chi Minh-Ville s’efforcent à maintenir les récompenses pour les employés avec les niveaux moyens de quatre millions de dongs par personne à l’occasion du Nouvel An 2022 et de 4,2 millions à l’occasion du Nouvel An lunaire 2022.

Outre des récompenses en espèces, les entreprises offriront aux employés des cadeaux, bons d’achat….

La Fédération du travail de Ho Chi Minh-Ville, l’antenne municipale de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et des entreprises ont lancé de nombreuses activités pour soutenir les employés à l'occasion du Nouvel An, notamment la livraison de billets de bus, de train et d'avion, entre autres. - VNA