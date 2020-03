Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a proposé aux échelons et secteurs de mettre en œuvre les doubles objectifs : lutte contre le COVID-19 et développement économique , lors de la réunion périodique du gouvernement du mois de février, tenue le 3 mars à Hanoï.Le Premier ministre a estimé que dans le contexte de la propagation du COVID-19 dans le monde, la situation socio-économique nationale du pays connaissait encore des points positifs : la hausse des exportations, le maintien de la croissance d’entreprises, la garantie de la sécurité sociale.Cependant, selon le chef du gouvernement, la croissance du tourisme et de l'aviation a fortement diminué. Le secteur des services est gravement affecté par le COVID-19. De nombreuses entreprises sont confrontées au risque de manque de matières premières. De plus, la sécheresse, la grêle dans des provinces du Nord causent des difficultés pour la production et la vie de la population.Il a demandé de mobiliser plus fortement la participation de tous les échelons, secteurs et habitants à la lutte contre le COVID-19 et au maintien des objectifs socio-économiques fixés, parallèlement au règlement des difficultés et à la préparation des conditions pour le développement après l’éradication du SRAS-CoV-2.Concernant les solutions pour poursuivre la lutte contre le COVID-19, Nguyen Xuan Phuc a demandé de poursuivre l'isolement strict pour les personnes venant ou traversant les régions épidémiques.Afin de surmonter les difficultés et de promouvoir le développement économique, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de soutenir les entreprises affectées par le COVID-19, de déployer des paquets de soutien au crédit…Il faut continuer l'innovation, créer des ressources d'investissement pour la production et les affaires, assurer la stabilité du marché des devises et de l'or, décaisser les projets d'investissement privés et étrangers, poursuivre la réforme administrative.Le Premier ministre a également ordonné d’avancer de certains projets clés, dont le projet de l'aéroport de Long Thanh au Sud ; promouvoir de nouveaux marchés tels que l'Union européenne et le Canada.Il a aussi demandé d'appliquer des technologies, notamment le paiement électronique, les services publics, face à la propagation du COVID-19. -VNA