Hanoï (VNA) - Les programmes Google Career Certitifcates (certificats de carrière de Google) et Google for Startups : Startup Academy (soutien à l’entrepreneuriat dans les technologies) ont été officiellement lancés le 15 juillet au Centre national d'innovation du Vietnam (NIC).

C'est le fruit d'une coopération entre le NIC du ministère du Plan et de l'Investissement et Google, afin de fournir un soutien au processus de transformation numérique du Vietnam et de favoriser la réalisation des objectifs de développement socio-économique pour 2021-2030.



Les programmes Google Career Certitifcates et Google for Startups : Startup Academy sont officiellement lancés le 15 juillet au Centre national d'innovation du Vietnam ( NIC ). Photo: Vietnam Plus

Le vice-ministre du Plan et de l'Investissement Tran Quoc Phuong s'est déclaré convaincu que ces deux programmes contribueront à améliorer les ressources humaines, à aider les start-ups à développer des solutions technologiques, à créer des changements positifs et à propager l'esprit d'innovation au Vietnam.

Actuellement, Google travaille avec NIC pour offrir 20.000 bourses à des étudiants de plus de 40 universités et écoles de formation professionnelle au Vietnam. Parmi celles-ci, 3.000 bourses seront accordées à des entreprises, organisations et individus ayant des besoins. -VNA