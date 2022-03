Hanoi (VNA) – Malgré la fermeture temporaire des frontières, le Vietnam reste une destination attrayante aux yeux des touristes étrangers.

Selon Google Destination Insights, les recherches concernant les vols et les lieux touristiques du Vietnam ont connu une hausse très importante.

Selon Google Destination Insights, les touristes américains, australiens, russes, français, singapouriens, indiens, japonais, allemands, britanniques et canadiens sont les plus nombreux à rechercher les informations sur le tourisme au Vietnam.

La plage Bai Sau (appelée aussi Thùy Vân), située au sud-est de la ville de Vung Tàu. Photo: zingnews

Google Destination Insights a aussi dressé une liste des dix destinations les plus recherchées par les touristes étrangers: Hô Chi Minh-Ville, Dà Lat, Phu Quôc, Vung Tàu, Nha Trang, Hanoi, Phan Thiêt, Dà Nang, Hôi An et Quy Nhon. – VOV/VNA