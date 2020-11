Photo: nhandan.com.vn

Le commandement des gardes-frontières, le Département général des produits aquatiques et les provinces concernées doivent ordonner aux pêcheurs de se mettre à l’abri et évacuer les habitants des zones à risque, a martelé Trinh Dinh Dung.Il a également demandé au ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement de cartographier les risques de glissements de terrain et d’inondations ; de surveiller l’évolution du typhon Goni et d’en informer la population. - VOV/VNA