Hanoi, 30 juin (VNA) - Le supermarché GO! Market Nguyên Xiên, un nouveau modèle de vente au détail professionnel du groupe Central Vietnam, a ouvert ses portes le 28 juin au 286, rue Nguyên Xiên, à Hanoï.

La cérémonie d’inauguration du supermarché GO! Market Nguyên Xiên s’est tenue le 28 juin à Hanoï. Photo: Thanh Tân/CVN

Le supermarché GO! Market Nguyên Xiên est conçu selon un modèle de vente au détail professionnel visant à répondre à tous les besoins basiques et avancés des clients, à des prix raisonnables. C'est le premier supermarché GO! à Hanoï et le premier supermarché GO! Market au Vietnam du groupe Central Vietnam.Sur une superficie totale de 5.800 m2, GO! Market Nguyên Xiên est aménagé de manière intéressante et unique, en combinant "Gastronomie - Shopping - Divertissement" sur une destination.En effet, au supermarché GO! Market Nguyên Xiên, les clients pourront faire l'expérience de tous types de services en un seul endroit: une zone de gastronomie internationale Food City; une zone de supermarché de produits alimentaires frais, d’articles ménagers, de produits de consommation courante et de produits de première nécessité; LookKool (boutique d’accessoires d’appareils électroménagers et décoration intérieure), HomeMart (Magasin d'articles ménagers), Nguyên Kim (appareils électroménagers), Hello Beauty (centre de soins de santé et de beauté) ainsi que KUBO un parc d'attraction moderne pour les enfants...Par ailleurs, pour accompagner les entreprises vietnamiennes et encourager "les produits vietnamiens à conquérir les vietnamiens", le group Central Vietnam applique la présentation de zones de promotion des produits vietnamiens similaire aux autres supermarchés du groupe, notamment: une zone d'introduction des spécialités locales, une zone d'introduction des produits du programme "Moyens de subsistance pour les communautés" et une zone d'introduction des produits pour promouvoir et sensibiliser à la protection de l'environnement, notamment.