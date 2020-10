Hanoi (VNA) - GO! / Big C s'est classé 2e dans le Top 10 des entreprises de distribution les plus prestigieuses en 2020, selon le classement réalisé par la compagnie par action Vietnam Report, rendu public le 22 octobre.

Cérémonie de remise du prix du Top 10 des entreprises de vente au détail les plus prestigieuses en 2020, le 22 octobre à Hanoï. Photo : Big C/CVN

Selon Vietnam Report, la liste des 10 entreprises de vente au détail réputées en 2020 repose sur des principes scientifiques et objectifs. Les entreprises sont évaluées et classées en fonction de trois critères principaux : la capacité financière indiquée dans leur dernier rapport financier, la réputation médiatique évaluée par la méthode Media Coding – par encodage des articles de la société sur les canaux médiatiques à grande influence, enquête réalisée en août 2020 auprès des sujets de recherche et des parties prenantes : consommateurs et experts.



Le Top 10 des entreprises de vente au détail réputées en 2020 a été lancé dans le cadre de la cérémonie d'annonce du Top 10 des entreprises prestigieuses de l'industrie agroalimentaire - boissons - distribution - emballage en 2020, organisé par la compagnie par action Vietnam Report le 22 octobre 2020 à l'hôtel Sheraton Hanoï. L'événement a réuni des dirigeants de ministères, des experts économiques vietnamiens et étrangers, des représentants d'entreprises efficaces au Vietnam et des agences de presse et des médias.



La chaîne de supermarchés et hypermarchés de GO! / Big C est une marque du segment de la distribution alimentaire de Central Retail au Vietnam. Avec des magasins répartis dans plus de 20 provinces, GO! / Big C commercialise environ 50.000 articles (dont 95% sont produits au Vietnam) et emploie environ 7.000 employés. En septembre 2020, GO! / Big C est présent dans 24 provinces et villes du pays avec un réseau de 40 supermarchés et hypermarchés, desservant plus de 60 millions de clients chaque année.



Top 10 des entreprises de vente au détail prestigieuses en 2020



1- Société par actions de services commerciaux généraux VINCOMMERCE (VinMart, VinMart )

2- GO! / Big C, membre de Central Retail au Vietnam

3- Mega Market (Vietnam)

4- AEON Vietnam

5- Société par actions du centre commercial LOTTE Vietnam

6- Compagnie générale du commerce de Saigon (Satra)

7- Société par actions des services aéroportuaires de Tân Son Nhât (SASCO)

8- Compagnie générale du commerce de Hanoï (Hapro)

9- Société par actions de services aéronautiques (Taseco)

10- Société par actions Dai Tân Viêt



Source : Vietnam Rapport, septembre 2020. - CVN/VNA