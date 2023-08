Un glissement de terrain empêche la circulation sur la Nationale 279D, dans le district de Muong La. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Depuis début juillet 2023, les glissements de terrain, les crues éclair, l'érosion des berges et du littoral ont causé de graves pertes humaines et matérielles, notamment dans certaines des provinces des Hauts Plateaux du Centre, du Nord et du delta du Mékong.



Face à cette situation, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la dépêche officielle n° 732/CD-TTg du 8 août 2023 sur la prévention, la lutte et la réduction des dommages causés par les glissements de terrain, l’érosion des berges et du littoral et les crues éclair, où il demande aux organes compétents de mettre en œuvre de manière proactive les mesures nécessaires afin de contrôler et réduire les pertes causées par ces phénomènes.