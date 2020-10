Hanoio (VNA) - Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung s’est rendu mardi, 13 octobre, dans la commune de Phong Xuân, district de Phong Diên, dans la province centrale de Thua Thiên-Huê pour diriger les opérations de sauvetage après les glissements de terrain survenus dans la zone de la centrale hydroélectrique Rao Trang 3.

Les soldats de la 4e zone militaire s’efforcent actuellement de dégager les voies d’accès à la centrale.A ce jour, 3 ouvriers de la centrale sont morts et 14 sont portés disparus. Les secouristes étudient la possibilité d’utiliser des hélicoptères pour les rechercher.Le Centre du Vietnam est actuellement ravagé par des crues et des inondations historiques. Le dernier bilan établi lundi faisait état d’au moins 23 morts et 18 disparus. - VOV/VNA