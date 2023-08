Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de signer et de promulguer le document n° 690/TTg-KGVX demandant aux ministères et organismes concernés d'examiner les mécanismes et politiques et de proposer des modifications et des compléments, ainsi que de nouvelles solutions globales et efficaces, pour accélérer le développement des sciences, des technologies et de l'innovation.