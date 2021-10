Le site de glamping situé au 7ème étage du Lotte Center Hanoi. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le glamping est idéal pour les explorateurs d'aujourd'hui qui souhaitent vivre une expérience originale et confortable. Le Lotte Center Hanoi offre une destination de glamping intéressante pour les jeunes.

Les jeunes de Hanoï se sont précipités vers un site de glamping unique sur le Lotte Center à Hanoï. Un néologisme « glamping », un mot combiné de « glamour » et de « camping », a été créé il y a quelques années. Le glamping est l'endroit où la nature époustouflante rencontre le luxe moderne. C'est un moyen de découvrir les régions sauvages et complètement uniques du monde - sans avoir à sacrifier son confort. Le mouvement du glamping prend de l'ampleur et ne montre aucun signe de ralentissement. La collection de tentes, villas, chalets, lodges, tipis et cabanes dans les arbres et plus encouragera les vacanciers à voyager hors de la norme.

Situé au 7ème étage du Lotte Center Hanoi, le site de glamping est magnifiquement décoré. Le Lotte Center Hanoi de 65 étages est accessible en voiture depuis le lac Hoan Kiem en environ 20 minutes. Cet immeuble de grande hauteur qui abrite le centre commercial Lotte Hanoi abrite également un hypermarché, un hôtel, des appartements résidentiels, des restaurants, une salle de sport, un spa et la plus belle terrasse d'observation de la ville. La plate-forme d'observation au 65ème étage offre des opportunités de photos incroyables car elle offre une vue panoramique imprenable sur la ville de Hanoi. Le Guardian a classé la plate-forme d'observation comme offrant l'une des 10 meilleures vues aériennes de la ville au monde.

D'une superficie de 100 m², le site de glamping est niché au milieu des bâtiments et a été entièrement équipé. Il a touché tous les points forts. C'est du camping pour ceux qui sont habitués aux hôtels de luxe, ou ceux qui ne possèdent tout simplement pas de matériel de camping. C'est toujours au grand air et presque toujours dans les destinations naturelles les plus convoitées et les plus belles. Vous avez votre propre espace privé, ainsi que des équipements de type complexe, de nombreuses activités et, en ce qui concerne la nourriture, dans la plupart des cas, vous pouvez la commander ou la cuisiner - sans aller au restaurant.

Le site de glamping du Lotte Center Hanoi. Photo: VNA

Le site de glamping se compose de trois tentes, chacune pouvant accueillir de quatre à 12 personnes. Ouvert de 18h à 23h tous les jours et le dimanche midi, il propose différents services, de la nourriture et des boissons à la musique. Des fours et autres ustensiles de cuisine sont également disponibles sur le site de glamping, permettant aux vacanciers de cuisiner eux-mêmes. Les vacanciers auront la chance de goûter des soupes à la coréenne. Sans services Internet, le glamping permet aux vacanciers de passer plus de temps avec leurs amis et leurs proches. Il offre un endroit merveilleux pour les jeunes vacanciers.

Lotte Center Hanoi est un gratte-ciel situé dans l’arrondissement de Ba Dinh. Ouvert ses porte depuis le 2 septembre 2014, la gratte-ciel compte 65 étages. Il présente un style architectural moderne conçu par Callison, une société américaine. Il est le troisième plus haut bâtiment du Vietnam, après Landmark 81 à Ho Chi Minh-Ville et la Keangnam Hanoi Landmark Tower dans l’arrondissement de Cau Giay, à Hanoï. -VNA