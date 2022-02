Une vue du plateau de Kon Ha Nung. Photo: VNA



Gia Lai (VNA) - La province de Gia Lai s’engage à appliquer strictement les réglementations de l'UNESCO pour garantir les critères et les fonctions de la Réserve mondiale de biosphère du plateau de Kon Ha Nung.



C’est ce qu’a déclaré Kpă Thuyên, vice-président du Comité populaire de la province de Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre), ajoutant que sa localité oeuvrerait pour harmoniser la conservation de la biodiversité et la préservation des identités culturelles des groupes ethniques, le développement économique et la protection de l'environnement, l’utilisation rationnelle des ressources et l’amélioration de la qualité de vie.



L'objectif est de faire de cette Réserve mondiale de biosphère un modèle de développement socio-économique durable de Gia Lai, a-t-il affirmé, précisant que le Comité populaire provincial mettait en place un Comité de gestion qui serait chargé de l’élaboration des plans de préservation et de développement du plateau de Kon Ha Nung selon les réglementations de l’UNESCO et les conditions de la localité.



Située dans la province de Gia Lai, sur les Hauts Plateaux du Centre, la Réserve de biosphère du plateau de Kon Ha Hung occupe plus de 65.000 ha. Elle comprend le Parc national de Kon Ka Kinh, la Réserve naturelle de Kon Chu Rang et des zones forestières s'étendant sur plusieurs districts et villes : Dak Doa, Kbang, Mang Yang, An Khê...



Cette zone présente les caractéristiques spécifiques de la forêt des Hauts Plateaux du Centre, la richesse d’un écosystème de forêt dense tropicale, une grande biodiversité et, surtout, se situe dans une partie où de nombreuses localités sont habitées par des peuples autochtones.



La reconnaissance par l'UNESCO de la Réserve de biosphère du plateau de Kon Hà Nung en tant que Réserve mondiale de biosphère sera une condition importante pour que la province de Gia Lai puisse préserver le paysage et l'écosystème de cette région et, en même temps, ouvrir des opportunités pour que la population développe une économie respectueuse de l'environnement parallèlement à la préservation de l'identité culturelle autochtone.-VNA