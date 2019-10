Lors de l'événement. Photo: VNA Lors de l'événement. Photo: VNA

Gia Lai (VNA) - Le 30 septembre, des casques de moto ont été offerts à plus de 1.300 élèves de trois écoles primaires de la province de Gia Lai, dans le Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre), lors d'un programme organisé à l'école primaire Le Hong Phong, commune de Bau Can, district de Chu Prong.

Le programme a été organisé conjointement par le Service provincial des Transports, le Service provincial de l'Éducation et de la Formation, et la Fondation asiatique pour la prévention des blessures (AIP – Asia Injury Prevention).

Photo: VNA Photo: VNA

L’événement était inscrit dans le cadre du projet « Casque de moto pour les enfants » (« Helmet for children »). Mis en œuvre depuis 2012 dans 74 écoles primaires des provinces de Dong Nai, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Nam, Gia Lai, Yen Bai et Thai Nguyen, le projet a permis de fournir plus de 63.000 casques de moto à des élèves locaux.

Le taux d'enfants utilisant des casques de moto dans les écoles ciblées est ainsi passé de 28,53% avant la mise en œuvre du projet à 89,22% à la mi-2019.

Dans la seule province de Gia Lai, 9.000 casques ont été distribués aux élèves de 12 écoles primaires, ce qui a permis d'augmenter le taux d'enfants portant des casques dans ces écoles de 81% à 95% entre septembre 2018 et mars 2019. -VNA