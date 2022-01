Exploitation des ressources minérales. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Ces dernières années, le Département général de la géologie et des minéraux du Vietnam, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement ont recherché et promu l'application des technologies de l'information dans le domaine de la géologie et des minéraux, à savoir la numérisation de documents et de dessins géologiques et l’application des technologies de l'information dans les activités géologiques afin de gérer strictement et d'utiliser efficacement les ressources minérales.

Ils ont mené des détections et investigations préliminaires de centaines de sites miniers de toutes sortes ; délimité de nombreuses zones potentielles ; initialement découvert des structures et des signes favorables à la recherche de minéraux comme des terres rares dans la croûte altérée du Nord-Ouest et du Centre, des minéraux métalliques cachés profondément dans le Nord-Ouest. Ils ont identifié les signes d'activités tectoniques, les failles et les glissements de terrain afin d'avertir des risques de catastrophes naturelles.



Exploitation des ressources minérales . Photo: VNA

Le secteur a approuvé l'octroi de droits d'exploitation minière pour une valeur de 1.600 milliards de dongs, 8 décisions d'utiliser des données et des informations sur les résultats de la recherche et de l'exploration minières de l'État avec une somme de plus de 22 milliards de dongs.

En 2021, le Département général de la géologie et des minéraux a mis en place des services publics en ligne et un système de gestion de la qualité, conformément à la norme ISO 9001:2015, outre le renouvellement de son site Web.

Afin de bien mettre en œuvre le programme national de transformation numérique, le Département général de la géologie et des minéraux appliquera les normes techniques vietnamiennes dans la réalisation des tâches, renforcera l'application des technologies de l'information dans la mise en place d'un gouvernement électronique dans les secteurs des ressources naturelles et de l'environnement.

En conséquence, le département va rechercher, construire et mettre en service la base de données pour l'autorisation des activités minières, promouvoir les investissements dans l'application des technologies de l'information dans la gestion par l'État de la géologie, des minéraux, des recherches géologiques de base pour répondre aux exigences de la communauté et des entreprises, ce pour améliorer l'efficacité de la gestion de l'État dans ce domaine. -VNA