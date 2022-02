Forêt sur l'île de Phu Quoc. Photo: Vinpearl



Kien Giang (VNA) - La superficie forestière totale sur l'île de Phu Quoc (province de Kien Giang, Sud) est supérieure à 37.000 ha, dont environ 29.129 ha de forêt à usage spécial et plus de 7.897 ha de forêt de protection.



Les forêts sont placées sous la gestion du parc national de Phu Quoc, l'un des parcs nationaux de la région Sud dont la nature reste presque intacte.



Selon Nguyen Van Tiep, directeur du parc national de Phu Quoc, les contenus principaux du plan de protection et de gestion durables des forêts du parc pour 2030, ont été finalisés. En 2022, le parc compte mener diverses activités de protection forestière, de plantation de 20.000 arbres dans des zones résidentielles de la ville de Phu Quoc, de prévention et de lutte contre les incendies forestiers.

Une vue du parc national de Phu Quoc. Photo: VNA



La superficie forestière menacée par les incendies à la saison sèche sur l’île en 2022 est d'environ 16.000 ha. La province alloue 4 milliards de dongs au parc national de Phu Quoc pour la prévention et la lutte contre les incendies. Les autorités provinciales ont en outre demandé aux organes compétents de poursuivre en justice des violations graves liées aux forêts de Phu Quoc.



En 2021, les organes compétents locaux ont mené près de 5.000 examens et patrouilles sur les terres sylvicoles, traité plus de 150 violations, contribuant à la protection des forêts.-VNA