Hanoi (VNA) - Le Vietnam considère toujours sa réponse au changement climatique comme une question vitale et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) comme une priorité de l’ensemble du système politique, a déclaré mardi 11 octobre à Hanoi un responsable.

Photo d’illustration: VNA

Tang The Cuong, directeur du Département du changement climatique (DCC) du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, a fait cette déclaration lors d’un séminaire à Hanoi destiné à partager l’expérience dans le développement d’un système d’échange de quotas d’émission de GES et les crédits carbone au Vietnam.

Il a déclaré que la mission est reflétée dans la Stratégie nationale sur le changement climatique jusqu’en 2050, qui fait partie des contributions déterminées au niveau national (NDCs) du Vietnam envoyées au secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique.

L’événement, qui était co-organisé par le DCC et l’Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA) au Vietnam, faisait partie de l’Accord-cadre de coopération sur le changement climatique entre les deux gouvernements et célébrait le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée.

Le Vietnam a des expériences dans l’échange de crédits carbone tels que le mécanisme de développement propre dans le cadre du Protocole de Kyoto et d’autres initiatives bilatérales et volontaires. Cependant, la connaissance professionnelle du marché du carbone parmi les responsables reste limitée, a-t-il déclaré.

C’est pourquoi il est nécessaire de promouvoir la formation et la communication pour développer le marché du carbone au Vietnam, a ajouté le responsable.

Le directeur national de la KOICA au Vietnam, Cho Han-deok, a souligné que la République de Corée et le Vietnam sont des partenaires importants. La KOICA souhaite donc continuer à soutenir les efforts du Vietnam pour répondre au changement climatique.

Il a apprécié la déclaration du Vietnam d’un objectif de neutralité carbone, ajoutant que la KOICA souhaitait soutenir le pays dans les domaines liés à la réduction des émissions de carbone et à l’échange de quotas, ajoutant que l’agence avait l’intention de planifier des projets d’aide publique au développement.

La République de Corée a beaucoup d’expériences dans l’organisation et le développement du marché du carbone. C’est aussi l’un des rares pays à avoir mis en place et opéré un système d’échange de quotas d’émissions de GES et de crédits carbone. La mise en place du système de crédits carbone a permis à la République de Corée de contrôler 73 % des émissions nationales de GES. – VNA