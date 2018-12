Hanoi (VNA) - Selon le rapport sur l'indice de risque climatique à long terme 2019 - Global Climate Risk Index - produit par Germanwatch, le Vietnam est l'un des 10 pays les plus touchés par le dérèglement climatique.

Ce rapport vient d’être publié lors du sommet annuel sur le changement climatique tenu à Katowice, en Pologne.



Le Global Climate Risk Index 2019 analyse le niveau de risque climatique que les pays et les territoires doivent subir en raison de facteurs liés au climat tels que les tempêtes, les inondations, les vagues de chaleur… Selon Germanwatch, plus de 11.500 événements météorologiques extrêmes sur la période 1998-2017 ont entraîné plus de 526.000 décès dans le monde et des pertes de l'ordre de 3.470 milliards de dollars.



Germanwatch a également recommandé que le sommet de Katowice fournisse un "guide obligatoire" pour la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat (COP 21).



Le Sri Lanka, la République Dominicaine, Porto Rico, le Népal, le Pérou, Madagascar, la Sierra Leone, le Bangladesh et la Thaïlande figurent également sur cette liste. -CPV/VNA