Ligne de production de matériaux pour la fabrication de cellules photovoltaïques chez JA Solar Vietnam Co., Ltd. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'amélioration du cadre juridique est considérée comme l'un des facteurs les plus cruciaux pour maintenir un environnement d'investissement potentiel, sûr et de qualité au Vietnam.

C'est ce qu'a déclaré Vu Tien Loc, président du Centre d'arbitrage international du Vietnam (CAIV).

Selon les estimations des experts économiques, le climat d'investissement et des affaires au Vietnam est attrayant et prometteur. Cependant, à cause de la pandémie, la santé du secteur à capitaux directs étrangers s'est dégradée.

Pour le rebooster, il faut fournir aux investisseurs des informations et instructions complètes sur le cadre juridique du Vietnam, les choses à éviter ainsi qu'un plan de prévention et de règlement des différends qui pourraient survenir.

Le CAIV et le Centre de médiation se sont engagés à aider les entreprises d'IDE à faire face aux difficultés liées aux questions juridiques et à régler les conflits survenant dans leur processus d'investissement, a affirmé le représentant du CAIV.

En outre, plusieurs associations, entreprises et investisseurs étrangers ont affirmé leur volonté d'accompagner le Vietnam pour surmonter les difficultés. Selon eux, le Vietnam restera un endroit où les investisseurs pourront développer des activités commerciales à long terme si l'environnement d'investissement s'améliore et apporte de l'efficacité.-VNA