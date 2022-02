Photo : internet

Hanoï (VNA) - La Direction générale de la population et du planning familial et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) viennent de lancer un cours de formation en ligne intitulé "Guide de l'utilisation de l'application S-Health pour les soins de santé aux personnes âgées" à l’intention du personnel médical de cinq localités que sont Hai Phong, Thai Binh, Phu Tho, Thanh Hoa et Hanoï.

Cette formation, d’un coût total d'environ 10 millions de yens (équivalent à près de 2 milliards de dongs), est financée par la JICA. Cette dernière souhaite que l'application S-Health soit diffusée efficacement dans tout le pays dans un proche avenir et contribue à améliorer la santé des personnes âgées.

La Direction générale de la population et du planning familial et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) s'engagent à continuer de travailler avec les parties prenantes pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement du Vietnam dans le "Programme de santé pour les personnes âgées jusqu'en 2030" et le but de "Ne laisser personne pour compte» dans les Objectifs de Développement durable (ODD).

L'application "S-Santé", développée par la Direction générale de la population et du planning familial, en collaboration avec l'UNFPA en 2020, vise à promouvoir la gestion de la santé des personnes âgées à travers la fourniture d'informations relatives à la santé. -VNA