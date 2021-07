Hanoi (VNA) - Depuis ce lundi 19 juillet, la distanciation sociale selon la directive 16 du Premier ministre est appliquée pour 19 provinces et grandes villes du Sud.

Dans un supermarché de Binh Duong. Photo: VOV

Pour répondre aux besoins en denrées alimentaires et autres produits de première nécessité de la population, le président du comité populaire de la province de Bac Liêu Pham Van Thiêu a autorisé l’ouverture des marchés traditionnels, des supermarchés et des pharmacies sous réserve qu’ils observent le protocole sanitaire préventif.

“La population peut être rassurée: la situation est sous contrôle dans la province de Bac Liêu. Elle doit cependant observer les gestes barrières recommandés par le ministère de la Santé”, nous-dit-il.

Dans la province de Trà Vinh, la demande en denrées alimentaires est en hausse mais l’offre est toujours abondante. Il y a deux semaines, le service provincial de l’Industrie et du Commerce a travaillé avec cinq supermarchés et 24 entreprises agroalimentaires pour stocker les marchandises de première nécessité et les proposer à des prix stables en cas de prolongation de l’épidémie. Luu Van Nhanh, directeur adjoint dudit service:

“Les marchés traditionnels à Trà Vinh fonctionnent toujours normalement et observent les mesures préventives. Les supermarchés et les entreprises ont suffisamment de stock pour répondre à la demande en hausse”, affirme Luu Van Nhanh, directeur adjoint dudit service

Selon Lu Quang Ngoi, président du comité populaire de Vinh Long, la province a mis en place un grand nombre de postes pour contrôler l’entrée et la sortie des personnes et des marchandises.-VNA/VOV