Photo d'illustration : VNA



Moscou (VNA) – Selon une enquête de Gallup International, le Vietnam occupe actuellement la troisième place mondiale en termes d'optimisme économique, après le Nigéria et l'Azerbaïdjan.



Plus précisément, le Nigéria a enregistré l'indice le plus élevé (58%), suivi de l'Azerbaïdjan (47%) et du Vietnam (45%). Selon cette enquête, l'indice d’optimisme économique chez les Russes en 2020 est tombé à -41%.



L'enquête a été menée auprès de 38.000 personnes dans 41 pays à travers le monde. Environ 47% des personnes interrogées pensent que 2021 sera une année difficile sur le plan économique, tandis que 6% s'attendent à ce que l'économie s'épanouisse dans la nouvelle année.-VNA