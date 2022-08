Photo: Léo-Paul Guyot

Hanoï (VNA) - L’université de langues et d'études internationales de Hanoï fête les 60 ans de son département de français en organisant un gala qui a ravi les étudiants et professeurs du campus, mais aussi les anciennes promotions. Chaque génération avait leurs artistes qui animaient cette magnifique soirée.



Ce samedi 27 août a été le jour du gala. L'établissement a offert un spectacle de chant et de danse réalisé par différentes promotions. Un moyen efficace de promouvoir la culture des deux pays par les anciens et actuels étudiants vietnamiens et c’est une façon de renforcer les liens entre les différentes générations. Trân Viêt Quang, professeur de français a enseigné depuis plus de 20 ans à l'université, il a donc une certaine expérience des anniversaires du département et remarque qu’il y a toujours une très forte solidarité entre anciens et actuels étudiants.



“Cela change avec le temps, cela évolue. Parce que plus c’est ancien et plus on a de promotions et d’étudiants donc on est nombreux. Cette année c’est vraiment une chance parce qu’on a beaucoup de contacts de plusieurs générations, on a presque le contact des 60 promotions. Les étudiants présents sont très actifs et contents de participer à ce gala”, explique-t-il.



En effet, passer le cap des 60 ans est un moment émouvant pour la plupart des anciens élèves. C’est toujours très excitant de connaître les expériences des autres mais aussi de revoir des amis de longue date car ils ont passé près de 4-5 ans ensemble. Dao Anh Huong, retraitée et ancienne travailleuse à l’ambassade de France, était une étudiante de la promotion de 1974-1979. Son groupe a créé des liens extrêmement forts entre eux et cela faisait bientôt trois ans qu'ils n'ont pas pu se revoir à cause du Covid. Ce gala est donc important pour elle de reprendre contact avec ses camarades mais aussi de connaître la nouvelle génération d’étudiants.



“Je suis membre de plusieurs jurys d'examen. Cela veut dire que j’ai eu aussi pas mal d'occasions d’être en contact avec les étudiants vietnamiens. Normalement, les étudiants sont attirés par le français pour partir en France afin de faire leurs études supérieures ou bien post universitaire. Et puis, il y a une autre raison pour laquelle les jeunes étudiants vietnamiens aiment le Français: ils aiment la culture française et la civilisation française. Parce que la France est très connue pour son architecture, pour ses monuments historiques à visiter et pour l'avancée des nouvelles technologies”, témoigne-t-elle.



Cette curiosité et cet intérêt pour la France ne sont pas à sens unique. En effet, cette soirée a été l’occasion pour des Français de rencontrer des Vietnamiens dans le but de réaliser certains projets. Caroline, une étudiante en anthropologie “culture et identité” va rentrer cette année en master. Dans le cadre de ces études, elle devra écrire un mémoire sur le Cambodge, mais ses recherches en Asie du Sud-Est lui ont conduit à s'intéresser un peu plus à l'identité vietnamienne, pays limitrophe du Cambodge et qui partage certaines similitudes dans leurs cultures. Elle nous partage son avis sur le gala: «Je pense que c’est une bonne idée cette cérémonie, puisqu’elle permet de relier la culture vietnamienne et toute l’organisation francophone qui est très diverse. Mais peut-être qu’il faudrait l’étendre, parce que là on s'intéresse plus au Canada avec le Québec, et à la France. Il faudrait peut-être l’étendre avec les autres pays francophones.»



La francophonie n’englobe pas que la France, ce pays à une influence assez importante dans le monde et même en Europe. Sur le vieux continent on peut compter deux autres pays qui parlent la langue. Avec 321 millions de locuteurs dans le monde dont une bonne moitié résidant en Afrique, les Vietnamiens ont donc le temps de s'intéresser à d’autres cultures qui touchent la francophonie.-VOV/VNA