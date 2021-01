Le programme présentera une série de chansons qui louent à la fois le Parti communiste du Vietnam et le Président Hô Chi Minh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Un programme de représentation artistique intitulé "Espérance et brillance" devrait se tenir le 2 février au stade national de My Dinh à Hanoï. Un millier d'artistes y participeront.

Il s'agira d'un programme artistique spécial en l'honneur du XIIIe Congrès national du Parti réalisé conjointement par la Commission centrale de propagande et d'éducation du Parti, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Comité populaire de Hanoï et la Télévision nationale du Vietnam.



De nombreux artistes, venus de l'Académie nationale de la musique du Vietnam, du Théâtre national de musique, de chant et de danse, et de la Fédération du cirque du Vietnam, s'y produiront.



Le spectacle sera devisé en trois parties dont une performance de battement de tambours avec la participation de 100 batteurs et de 300 artistes est prévue pour ouvrir ce gala de musique qui présentera une série de chansons louant à la fois le Parti communiste du Vietnam et le Président Hô Chi Minh.



Plus particulièrement, une performance spéciale impliquant la participation d'environ 1.000 artistes clôturera l'événement. On peut citer les "Artistes du Peuple" Quang Tho et Quôc Hung, les "Artistes Émérites" Dang Duong, Viêt Hoàng et Trong Tân, ainsi que les chanteurs Dông Hùng, Hoàng Yên, Hoàng Quyên...-CVN/VNA