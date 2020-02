Un stand présente les pamplemousses à écorce verte de Ben Tre Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La troisième exposition et conférence internationale sur la technologie de production et de transformation de fruits et légumes (HortEx Vietnam 2020) a ouvert ses portes le 26 février au Centre de foires et expositions internationales de Saïgon (SECC), à Ho Chi Minh-Ville.

HortEx Vietnam 2020 est la plus grande exposition sur les fruits et légumes du Vietnam et devra attirer environ 4.500 visiteurs.

Cette année, l’exposition attire plus de 150 entreprises venues de 24 pays et territoires tels que le Vietnam, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Israël, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Turquie, l’Egypte, la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis, l’Australie, la Thaïlande…

Dans le contexte où les exportations des fruits et légumes vietnamiens rencontrent de nombreuses difficultés, HortEx Vietnam 2020 qui réunit des exportateurs venus des marchés potentiels aidera à chercher des débouchés efficaces pour les fruits et légumes vietnamiens. L’opportunité également pour les gestionnaires, les instituts de recherche et les entreprises de discuter des informations sur l’investissement, la mise à jour des technologies de production, le partage d’expériences dans la production et le commerce des fruits et légumes.

Une série de colloques seront également organisés à cette occasion pour fournir aux importateurs internationaux des informations sur le marché vietnamien et des progrès scientifiques et technologiques en matière de production, de transformation et de conservation de fruits et de légumes…

HortEx Vietnam 2020 se prolongera jusqu’au 28 février. -VNA