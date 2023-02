La production pétrolière de la Compagnie de prospection et d'exploitation gazière et pétrolière de PetroVietnam (PVEP) a franchi la barre du milliard de barils le 8 février.

Les exportations et les importations du Vietnam vers l'Amérique en janvier ont respectivement atteint 8,21 milliards et 1,64 milliard de dollars.

Le marché se redressera aux 2e et 3e trimestres et les commandes augmenteront à nouveau. Par conséquent, les entreprises ont besoin d'une main-d'œuvre stable et hautement qualifiée pour y répondre.