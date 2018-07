La fête des câlins gratuits 2018, en réponse à l’initiative International Free Hugs Day qui a lieu le troisième dimanche du mois de juillet.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ce dimanche, l’organisation à but non lucratif Free Hugs Vietnam a organisé à Hô Chi Minh-Ville sa fête des câlins gratuits 2018, en écho à l’initiative International Free Hugs Day qui a lieu le troisième dimanche du mois de juillet.

Les bénévoles, essentiellement des élèves et des étudiants, se sont rendus en petits groupes à différents endroits au centre-ville, comme la cathédrale Notre-Dame et les parcs du 30 avril, du 23 septembre et Tao Dàn. Chacun portait un tableau affichant les mots Free Hugs ou d’autres messages humanistes et proposait spontanément des accolades aux passants.

Depuis l’introduction de ce concept au Vietnam en 2007, la fête des câlins gratuits attire chaque année des centaines de jeunes désireux de véhiculer des messages d’amour et de solidarité.

Avec l’organisation de la fête internationale des câlins gratuits 2018 à Ho Chi Minh Ville, Free Hugs Vietnam souhaite apporter un message à la communauté, c'est dire l'amour à vos proches dès que possible. –VNA