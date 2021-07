Hanoi, 28 juillet (VNA) - FPT Software, filiale de la plus grande société technologique du Vietnam FPT, vient d'annoncer un investissement dans Intertec International, un fournisseur de services informatiques avec plus de 20 ans d'expérience en Amérique latine.

Cette coopération entre FPT Software et Intertec International vise à optimiser l'efficacité de la combinaison des ressources des centres de service aux États-Unis avec des centres de service dans les marchés nord-américains voisins. Photo: FPT

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la direction stratégique de FPT Software, visant à optimiser l'efficacité de la combinaison des ressources des centres de service aux États-Unis avec des centres de service dans les marchés nord-américains voisins.Grâce à cet investissement stratégique, FPT Software, en particulier sa filiale nord-américaine FPT USA Corp., peut sécuriser l’accès aux centres de livraison de technologie nearshore d’Intertec au Costa Rica et en Colombie et tirer parti de l’expérience opérationnelle d’Intertec en Amérique latine.Pour sa part, Intertec peut tirer parti des ressources de FPT Software, y compris ses produits et services numériques innovants et son réseau de centres de livraison dans le monde entier, pour déployer des projets plus importants à partir d’une approche globale.Cet accord permettra aussi aux deux parties de répondre à la demande croissante de leurs clients en ingénierie logicielle et de combler les différences de fuseau horaire entre leurs professionnels de l’informatique et leurs clients.«Nous connaissons FPT Software, ses employés et sa direction depuis un certain temps déjà et nous avons réussi dans la coopération de certains engagements. Nous sommes ravis d’être alignés avec une entreprise qui a les mêmes objectifs que nous à savoir fournir un service client exceptionnel, proactif et flexible», a déclaré Rickard Hedeby, directeur exécutif d’Intertec International.Après deux décennies de leadership en Asie du Sud-Est dans l’externalisation informatique, FPT Software a réorienté sa stratégie vers la transformation numérique en 2019. L’entreprise a pour objectif de devenir un fournisseur de services informatiques et de transformation numérique d’un milliard de dollars d’ici 2024. - CPV/VNA