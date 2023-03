Nouveau bureau de FPT Software à Séoul, en République de Corée. Photo: sggp.org.n Nouveau bureau de FPT Software à Séoul, en République de Corée. Photo: sggp.org.n

Hanoi (VNA) - FPT Software, l'un des principaux fournisseurs de services informatiques vietnamiens, a annoncé l'inauguration de son nouveau bureau à Séoul, en République de Corée, et de son 64e dans le monde.Avec ce nouveau bureau, FPT Software est la première société informatique vietnamienne à ouvrir un deuxième bureau sur le marché coréen, dans le but de renforcer la présence de l'entreprise sur le marché et de devenir une entreprise de classe mondiale ayant un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars.Situé dans le nouveau centre de R&D de Séoul pour de nombreuses entreprises de premier plan, dont LG, ce nouveau bureau permet à FPT Software de travailler plus étroitement avec ses clients et d'étendre encore sa présence en Corée."Notre philosophie d'entreprise est de rester plus proche de nos clients, ce qui peut nous permettre d'atteindre et de mieux servir nos clients. FPT ouvrira continuellement de nouveaux bureaux dans le monde entier. Le deuxième bureau de FPT Software en République de Corée nous aide à étendre davantage notre réseau mondial et à renforcer notre capacité à connecter et à accompagner les clients malgré le temps et la géographie», a déclaré le président de FPT Corporation, Truong Gia Binh.Établissant sa première présence en République de Corée en 2016, FPT Software a fourni des solutions et des services informatiques à une vingtaine de clients, certains partenaires notables incluent LG Electronics, LG CNS, Shinhan Bank et Shinsegae I&C. Sa clientèle comprend des entreprises de divers secteurs, tels que l'automobile, la finance et la santé. -VNA