Singapour (VNA) - L’Institut d’études d’Asie du Sud-Est (ISEAS) à Singapour en coopération avec l’Ecole de gestion et de politique publique Fullbright a organisé le 1er novembre un forum sur l’environnement d’affaires du Vietnam.

Placé sur le thème « L’environnement d’affaires du Vietnam dans le contexte imprévisible au niveau global", le forum a attiré des centaines d’experts, érudits venus des instituts d’études ainsi que des chefs d’entreprises.

A ce forum, ils ont discuté de la récente situation politique, économique du Vietnam, son intégration internationale dans l’ère des tensions commerciales, des réformes juridiques de ce pays depuis 2016 et leurs impacts sur l’environnement d’affaires. En plus, ils ont concentré leurs discussions sur les échanges liés aux secteurs bancaire, financier, d'infrastructure, d’énergie et d’immobilier.

S’exprimant à l’ouverture du forum, le directeur de l’ISEAS, Choi Shing Kwok a dit que le Vietnam fait face à plusieurs opportunités dans le contexte des tensions commerciales globales. Quand les compagnies et entreprises cherchent à diversifier leurs produits ou se retirer de la Chine, elles pourront arriver au Vietnam où possède une économie dynamique avec une croissance élevée et une population de plus de 90 millions d’habitants dont 70% sont moins de 35 ans. -VNA