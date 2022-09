Photo d'illustration: tapchitaichinh.vn

Hanoï (VNA) - Placé sous le thème «Consolider les fondements macroéconomiques – soutenir le redressement et le développement durable», le Forum socioéconomique du Vietnam de 2022 s’est tenu ce dimanche à Hanoï, en présence de hauts dirigeants vietnamiens, de chercheurs et de représentants d’institutions internationales. Après les débats, ils étaient unanimes quant à la nécessité de consolider les fondements macroéconomiques afin de renforcer la résilience et l’autonomie du Vietnam.



Une stabilité macroéconomique maintenue



Alors que de nombreuses économies sont durement impactées par la pandémie du coronavirus et les différents conflits armés et crises politiques, le Vietnam a réussi à maintenir son rythme de croissance. De même, si le taux d’inflation est alarmant pour plusieurs pays, y compris les grandes puissances, celui du Vietnam est sous contrôle. Avec un chiffre d’affaires de l’import-export estimé à 750 milliards de dollars, soit le double du PIB national, l’économie vietnamienne s’ouvre de plus en plus au monde.



Malgré les conséquences de la crise sanitaire et des catastrophes naturelles, dans l’ensemble, la macroéconomie du Vietnam reste stable. La note de crédit du Vietnam attribuée par les agences de notation a été fortement améliorée. La Banque mondiale, la Banque d’Asie pour le développement ou encore le Fonds monétaire international ont tablé sur une croissance annuelle comprise entre 6,7 et 7,5% et une inflation en dessous de 4%.



En 2022, le Vietnam a mis en place un train de mesures fiscales et monétaires sans précédent: réduction et prorogation de délais de paiement des impôts pour les entreprises, aides financières à destination des employeurs et des salariés en difficulté, allocations aux personnes vulnérables et création de nouveaux emplois. Ces actions ont permis de garantir les grands équilibres et ainsi de maintenir la stabilité macroéconomique, a constaté Nguyên Xuân Thang, directeur de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh.



«À contre-courant, le Vietnam a traversé sa période la plus sombre depuis l’apparition du coronavirus. Depuis neuf mois, le rythme de croissance est en hausse, l’inflation est sous contrôle et les grands équilibres sont assurés, ce qui augure une belle perspective économique pour cette année», a-t-il souligné.



La clef pour une croissance durable



La stabilité macroéconomique et une réponse flexible constituent la clef pour une croissance durable du Vietnam dans un contexte de turbulences mondiales. Si les indicateurs macroéconomiques sont stables, l’économie vietnamienne pourra résister aux éventuels chocs et se redresser rapidement.



Selon Nguyên Xuân Thang, directeur de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh, le Vietnam doit adopter une nouvelle approche lui permettant de libérer les ressources et de mettre en place de nouveaux leviers de croissance. Il convient donc de perfectionner la législation liée à la gestion foncière et du marché immobilier. Cette position est partagée par le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Trân Hông Hà.



«Il est nécessaire de changer de méthode d’aménagement pour mieux gérer et exploiter cette ressource importante. Il convient d’assurer l’équité entre toutes les parties, de répondre aux besoins d’usage foncier et de résoudre les problèmes dans ce domaine. Par ailleurs, l’évaluation foncière doit se réaliser en fonction des prix pratiqués sur le marché. Enfin, le Vietnam doit disposer des données foncières et appliquer la technologie informatique dans ce domaine», a-t-il déclaré.



Les marchés boursiers, des obligations publiques et privées et immobiliers font partie des veines de l’économie vietnamiennes. Il convient donc de rendre ces marchés transparents, a affirmé le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi.



«Il est urgent de réviser les règlements liés aux droits d’émission d’obligations d’entreprises et de mobilisation de capitaux, en particulier la loi sur les entreprises et la loi sur la bourse. Pour l’instant, trois questions doivent être soumises à l’Assemblée nationale : les conditions imposées aux entreprises émettant des obligations ; les conditions imposées aux investisseurs désireux d’acheter des obligations d’entreprises et les modalités d’émission ; la diversification de la demande en obligations d’entreprises et l’amélioration de la qualité des institutions financières intermédiaires participant à l’émission d’obligations d’entreprises», a-t-il dit.



Le maintien de la stabilité macroéconomique aide le pays à faire face aux fluctuations de l’économie mondiale. C’est là la priorité absolue du gouvernement vietnamien en ce moment.-VOV/VNA