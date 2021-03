Hanoï (VNA) - Le premier forum national «Les hommes participent à défendre l’égalité des genres et à mettre fin à la violence faite aux femmes» a été organisé ce mardi à Hanoï en présence de 200 personnes.

Parrainé par ONU Femmes, l’Institut de Recherches pour le développement social, le Réseau de prévention et de réponse à la violence sexiste (GBVNet) et le gouvernement australien, cet événement avait pour vocation d’inciter les collectifs et clubs masculins vietnamiens à réfléchir aux mesures susceptibles de prévenir et d’éliminer la violence faite aux femmes et aux filles.

Les participants ont décidé de créer un Réseau masculin vietnamien pour défendre l’égalité des genres et éliminer la violence sexiste.

Cette initiative a été largement saluée par le coordonnateur de l’ONU au Vietnam Kamal Malhotra. Selon lui, l’implication des hommes dans cette lutte permettra d’accomplir plus rapidement les objectifs de développement durable d’ici à 2030 du Vietnam, dont l’égalité des sexes est une priorité.-VOV/VNA