Des délégués participant au Forum mondial des femmes dirigeantes 2019. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Un forum mondial des femmes dirigeantes a eu lieu le 28 novembre à Séoul en vue de promouvoir le rôle des femmes dans les activités sociales et l’économie.

L’événement a été organisé par le quotidien Aju Business Daily, en coordination avec l’Institut de recherche sur la finance entrepreneuriale et globale (GEFRI – Global & Entrepreneurial Finance Research Institue), en marge du Sommet commémoratif ASEAN-République de Corée et du premier Sommet Mékong – République de Corée.

Selon les organisateurs, l’événement visait à contribuer à rehausser le rôle des femmes dirigeantes et à renforcer les activités politiques, les échanges culturels en Asie.

Kim Ki-moon, président de l'Association sud-coréenne des petites et moyennes entreprises (KBIZ), a déclaré que les femmes d'affaires, fortes de leurs connaissances, jouaient un rôle clé dans les activités sociales et économiques mondiales. Il a souligné le rôle extrêmement important des femmes dirigeantes en cette ère en rapide mutation, ainsi que leur capacité de résoudre des problèmes.



Nguyen Phuong Y, représentante de la société vietnamienne FPT en République de Corée, a indiqué que le taux de femmes participant activement aux activités sociales au Vietnam était le plus élevé en Asie.

Actuellement, plus 40% des employés de la société FPT sont des femmes, a-t-elle indiqué.

Selon la Banque mondiale (BM) et le FMI, le taux de femmes participant aux activités sociales au Vietnam est de 73% et ces dernières contribuent plus de 40% au PIB national. –VNA