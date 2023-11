Délégués participent au forum. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un forum juridique sur l’édification et le perfectionnement de l'État de droit socialiste vietnamien dans la nouvelle période s'est tenu le 29 novembre à Hanoï.



Organisé conjointement par le ministère de la Justice, l'Union européenne (UE) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), cet événement était inscrit dans le cadre du Programme de justice et d'autonomisation du droit de l'UE (EU JULE - EU Justice and Legal Empowerment Programme) au Vietnam, financé par l’UE et le PNUD.



Dans son discours d'ouverture, le vice-ministre de la Justice Nguyen Khanh Ngoc a souligné que l’édification et le perfectionnement de l'État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple, sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), étaient la tâche centrale du renouvellement du système politique.



Il s'agit d'une politique cohérente du Parti et de l'État vietnamiens ces dernières années, a-t-il souligné.

Le vice-ministre de la Justice Nguyen Khanh Ngoc. Photo: VNA



Ramla Khalidi, représentante résidente du PNUD au Vietnam, a salué les efforts du Vietnam pour édifier et perfectionner l'État de droit socialiste. Elle a assuré que le PNUD continuerait à soutenir le pays dans le renforcement des capacités et des institutions, l'accès à la justice, la promotion de l'égalité des sexes et des migrations sûres.



Les participants ont discuté du rôle et de la responsabilité du gouvernement dans l’édification et le perfectionnement de l'État de droit socialiste dans la nouvelle période, de la sensibilisation aux documents juridiques, ainsi que de l'organisation de l'application de la loi pour répondre aux exigences en matière d’édification de l’État de droit socialiste au Vietnam. -VNA