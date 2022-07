Hanoi (VNA) - Le Comité de pilotage de la stratégie de construction et de perfectionnement de l’État de droit socialiste jusqu’en 2030 avec une vision à l’horizon 2045 a travaillé vendredi 15 juillet à Hanoi avec les délégations du Parti de l'Association vietnamienne des avocats (VLA) et la Fédération du barreau du Vietnam (VBF).

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc lors de la séance de travail à Hanoi, le 15 juillet. Photo : VNA

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc, chef du Comité de pilotage, a félicité la VLA et la VBF pour leurs efforts dans la construction et la consolidation des systèmes politiques et juridiques et la garantie des droits de l’homme, contribuant ainsi à la protection judiciaire.La VLA et la VBF ont également apporté des avis sur des projets thématiques, notamment la stratégie de réforme judiciaire à l’horizon 2030 avec une vision à l’horizon 2045 lancée par la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti, a noté le dirigeant.Selon le chef de l’Etat, le projet mettra davantage en évidence le rôle de la VLA et de la VBF dans la construction d’un État de droit socialiste. Il a demandé au comité de rédaction d’inclure des points de vue dans le projet de projet, précisant que les contenus sur lesquels les avis divergent encore seront débattus lors des réunions suivantes. – VNA