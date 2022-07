Le président Nguyen Xuan Phuc préside la réunion. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a présidé lundi matin 25 juillet à Hanoï la 4e réunion du Comité de pilotage pour l’élaboration du projet de stratégie pour construire et perfectionner l’État de droit socialiste jusqu’en 2030, avec orientation à l’horizon 2045.



Le président, qui est aussi chef du comité de pilotage, a déclaré que l’édification et le perfectionnement de l'État de droit socialiste devaient se faire sous la direction du Parti, sur la base du Marxisme-Léninisme et de la pensée du président Hô Chi Minh, tout en optimisant les belles traditions, réalisations et expériences d’édification et de développement du pays.



Il a souligné de grandes questions sur lesquelles un consensus a été atteint, mais nécessitant d’être perfectionnées, dont les rapports "le Parti dirige, l'État gère, le peuple est maître".



Il a également cité certaines questions importantes débattues, dont le perfectionnement des pouvoirs entre les organes de l’État, le renforcement de la lutte contre la corruption, les réformes administratives et judiciaires, les objectifs et mesures de construction et de perfectionnement de l’État de droit socialiste…



Il a salué l'organisation de discussions avec des agences, experts et scientifiques sur les questions soumises à la 3e réunion du Comité de pilotage.



Lors de la réunion, les délégués ont proposé de continuer à perfectionner les institutions dans le domaine de la justice, en vue de renforcer la maîtrise du peuple. -VNA