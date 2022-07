Hanoi (VNA) - Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a dirigé jeudi le 21 juillet à Hanoi une réunion avec la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti et des experts pour discuter de l’élaboration d’une stratégie d’édification et de perfectionnement de l’État de droit socialiste au Vietnam jusqu’en 2030 avec une vision à l’horizon 2045.

Le président Nguyên Xuân Phuc lors de la réunion à Hanoi, le 21 juillet. Photo : VNA

Lors de l’événement, la Commission des affaires intérieures et les experts ont estimé que le projet de stratégie avait été élaboré de manière méthodologique et scientifique.

Ils se sont exprimés sur des questions importantes telles que les relations entre la direction du Parti, l’administration de l’État et les droits souverains du peuple ; le contrôle du pouvoir de l’État dans l’État de droit socialiste du Vietnam ; le mécanisme de décentralisation dans l’appareil de l’État ; et les réformes des agences et des organisations.

Le président Nguyên Xuân Phuc, chef du Comité de pilotage pour l’élaboration du projet de stratégie, a hautement apprécié les efforts et le sens des responsabilités du groupe de rédaction, notant que le projet de stratégie a reçu la majorité du soutien des agences et organisations concernées.

Le chef de l'Etat a souligné l’exigence que le projet soit conforme à la ligne directrice du Parti pour la construction d’un État de droit socialiste au Vietnam, et que les institutions doivent avoir des fondements juridiques et politiques solides. – VNA