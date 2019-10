Séance plénière du Forum intergouvernemental régional sur les transports durables respectueux de l'environnement (EST) en Asie. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Transports et des Communications Le Anh Tuan a souligné l’importance du système des transports intelligents et à faibles émissions de carbone dans la construction des villes intelligentes, durables et résilientes, lors d’une séance plénière du 12e Forum intergouvernemental régional sur les transports respectueux de l'environnement (EST) en Asie, tenue mardi à Hanoï.



Le vice-ministre a également insisté sur le rôle des transports durables dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la réalisation des Objectifs de Développement durable (ODD).



Les bonnes expériences et les nouvelles initiatives concernant le transport intelligent et les technologies à faibles émissions de carbone présentées au forum, aideront les pays participants à développer les villes durables et à atteindre l’Objectif 11 de l'Agenda 2030 pour le développement durable, a déclaré le vice-ministre Le Anh Tuan.

Lors de cette séance, les délégués ont abordé diverses questions liées aux transports respectueux de l’environnement, à l’édification de villes intelligentes dans le cadre de la réalisation de l’Objectif 11 de l'Agenda 2030 pour le développement durable, à savoir « Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ». Ils ont notamment discuté du rôle futur de l’EST en Asie, des tendances émergentes des transports urbains en Asie, des contributions des transports au développement durable.



Ayant pour thème "Réaliser des villes intelligentes et résilientes grâce à un système de transport intelligent et à faibles émissions de carbone", le 12e Forum intergouvernemental régional sur les transports respectueux de l'environnement (EST) en Asie a lieu du 28 au 31 octobre à Hanoï.

Le forum réunit 300 délégués, dont 170 étrangers, tels que des responsables gouvernementaux des pays membres de l'EST, des représentants d'organisations internationales, des universitaires et des experts des Nations Unies.

Les questions à débattre lors du 12e Forum EST comprennent le rôle des femmes dans le développement du transport rural; le rôle futur de l’EST et le développement de villes intelligentes, résilientes et durables; et l’amélioration des normes d'émissions des véhicules et des avantages de l'inspection et de la maintenance. –VNA