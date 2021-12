Hanoï (VNA) - Le Forum économique du Vietnam 2021 ayant pour thème « Relance et développement durable » a débuté le 5 décembre, sous l’égide du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.

Le Forum économique du Vietnam 2021. Photo : VNA

Le forum est organisé en ligne et en présentiel, avec 57 points de connexion dans des localités, trois autres aux Etats-Unis, en France et en Thaïlande.

S'exprimant à l'ouverture du forum, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a souligné qu'au cours des deux dernières années, afin de répondre à l'épidémie pour soutenir l'économie et la société, le Vietnam a utilisé des politiques financières et monétaires ainsi que d'autres politiques macroéconomiques. L'Assemblée nationale a également promulgué une résolution décidant les cadres politiques, les plans de développement socioéconomique, les finances, les emprunts publics et le plan de restructuration économique pour la période 2021-2025.

Ce forum est une opportunité pour l'Assemblée nationale, les agences et organisations concernées d'écouter les opinions sur la relance et le développement socio-économiques de manière durable, vers la promotion de l'innovation, de la croissance verte et la transformation numérique, a-t-il ajouté.



Lors de la session plénière sur le thème "Certaines suggestions pour le Plan de relance et de développement socio-économique au Vietnam". Les délégués ont donné un aperçu de la situation économique des pays du monde dans le contexte de la pandémie et ont fait des recommandations politiques pour que le Vietnam se rétablisse et se développe de manière durable.

Le Dr Can Van Luc, économiste en chef de BIDV, membre du Conseil consultatif national de politique monétaire et financière a souligné les programmes de soutien spéciaux. Selon lui, le package de soutien peut être divisé en trois phases différentes : activation, promotion et clôture du programme (d'ici fin 2023).

Nguyen Minh Cuong, économiste en chef de la Banque asiatique de développement au Vietnam, a estimé qu'en 2020, le Vietnam maintenait un taux de croissance positif le plus élevé d'Asie du Sud-Est, mais la 4e vague épidémique avait eu un fort impact sur sa croissance. Cependant, les perspectives économiques à moyen et long terme restent positives. -VNA