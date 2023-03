Photo : VNA

Hanoï VNA)- A l’occasion de la Journée internationale des forêts (21 mars), un forum placé sous le thème "Des forêts saines pour des populations en bonne santé" a eu lieu mardi à Hanoï.



L’événement a été organisé par l’Administration vietnamienne des forêts, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).



Selon le Rapport sur les objectifs forestiers mondiaux 2021 des Nations unies, les forêts couvrent actuellement plus de 30% de la surface terrestre, et on estime qu’environ 2,4 milliards de personnes - soit un tiers de la population mondiale- dépendent des forêts, qui constituent un moyen de subsistance, un bassin d’emplois et une source de revenus. En plus d’abriter environ 80% de toutes les espèces terrestres, les forêts offrent également des services écosystémiques essentiels, tels que le bois, l’alimentation, le carburant, les combustibles, les produits non ligneux et les logements, et ils contribuent à assurer la conservation des sols, la protection des eaux et la qualité de l’air. 75% de l'eau propre accessible aux humains dans le monde provient également de bassins fluviaux et fluviaux boisés. De plus, le bois fournit au monde environ 40% de l'approvisionnement global actuel en énergie renouvelable.

Lors du forum. Photo : VNA

Les forêts fournissent une source de nourriture, de denrées alimentaires et de plantes médicinales jusqu'à 80% dans les pays en développement et 25% dans les pays développés. Les forêts abritent également des matières premières pour la production de fournitures médicales.



Reconnaissant l'importance des forêts, ces dernières années, le Vietnam a toujours été actif et responsable en soutenant les initiatives mondiales sur la résilience au changement climatique dont la protection et le développement durable des forêts.



La Journée internationale des forêts de cette année, dont le thème est « Les forêts et la santé », veut souligner que les pratiques forestières non durables conduisent à la dégradation des forêts et de l'environnement, accentuant le changement climatique, l'érosion de la biodiversité et l'émergence de nouvelles maladies.



Selon Nguyen Song Ha, assistant du représentant en chef de la FAO au Vietnam, il existe actuellement trois façons de soutenir la santé des forêts et de restaurer l'environnement. Il s’agit de mettre fin à la déforestation, de maintenir les zones forestières existantes, de restaurer les sols dégradés, de développer l'agroforesterie, de promouvoir l'utilisation durable des forêts et la création de chaînes de valeur vertes.



La Stratégie de développement forestier du Vietnam pour la période 2021-2030, vision 2050, a démontré le fort engagement du gouvernement envers le secteur forestier.



Ces derniers temps, la FAO a étroitement collaboré avec le gouvernement vietnamien pour soutenir des activités visant à promouvoir un secteur forestier sain et durable. De concert avec les organisations des Nations unies, la FAO s'est engagée à être un partenaire à long terme du gouvernement, en continuant à soutenir des forêts saines au Vietnam, a conclu M. Nguyen Song Ha.-VNA