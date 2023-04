Délégués du forum. Photo: www.sggp.org.vn

Vientiane (VNA) – Un forum de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme Vietnam-Laos-Thaïlande a eu lieu le 10 avril à Paksé, province lao de Champassak.



Des autorités et entreprises de plusieurs localités des trois pays, que sont Ho Chi Minh-Ville, Quang Tri, Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Khanh Hoa, Kom Tum, Gia Lai, Binh Duong, Dong Nai, Dong Thap (Vietnam), Champassak, Sékong, Salavan, Attapeu (Laos), et Ubon Ratchathani (Thaïlande), étaient présentes.



L’événement a été organisé par l’Association vietnamienne d’e-commerce (Vietnam E-commerce Association – VECOM), sous l’égide du Consulat général du Vietnam à Paksé, en collaboration avec la province de Champassak.



Les participants ont présenté les potentiels, les atouts et les politiques préférentielles de leurs localités pour les investisseurs. Ils ont également discuté de leur coopération pour contribuer au développement du Couloir économique Est-Ouest.



Lors du forum, la VECOM a signé des accords de coopération avec les provinces lao de Champassak, Sékong et Salavan.-VNA