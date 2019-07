Hanoi, 2 juillet (VNA) - Plus de 350 dirigeants, décideurs, experts et enseignants de plus de 100 pays de par le monde assistent au "Forum de l'UNESCO sur l'éducation au développement durable et à la citoyenneté mondiale" qui s’est ouvert le 2 juillet à Hanoi.

Le ministre de l'Education et de la Formation Phung Xuan Nha. Photo : VNA

Placé sous le thème "Apprendre et enseigner pour une société pacifique et durable: de l'éducation maternelle à l'enseignement primaire et secondaire", le forum est organisé conjointement par l'Organisation pour l'éducation, la science et la culture des Nations Unies National (UNESCO), le ministère de l'Éducation et de la Formation du Vietnam et le Comité national de l'UNESCO Vietnam.Le ministre de l'Éducation et de la Formation, Phung Xuan Nha, a déclaré qu’après une décennie d'éducation pour le développement durable des Nations Unies de 2005 à 2014, l'éducation pour le développement durable (EDD) est au cœur de l'Agenda 2030 avec 17 objectifs de développement durable (ODD).Le ministre Phung Xuan Nha a partagé que l'objectif du Vietnam n'est pas seulement d'intégrer le développement durable dans l'éducation, mais également de mobiliser l'éducation en tant que moyen de mettre en œuvre de manière globale tous les objectifs de développement durable.Le forum se déroule sur deux jours (les 2 et 3 juillet), comprenant 7 séances plénières et 4 séances de discussion en groupe. - VNA