Forum de jeunes dirigeants du Vietnam 2018. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’étude de marché, les préparatifs en termes de capacités et de ressources financières pour une start-up réussie étaient au centre du Forum de jeunes dirigeants du Vietnam 2018, tenu ce vendredi 14 décembre à Ho Chi Minh-Ville.

Cet événement, organisé par le Centre d’assistance aux jeunes de start-up, l’Association de jeunes entrepreneurs de Ho Chi Minh-Ville et le Forum de l’économie du Vietnam, a attiré 500 jeunes dirigeants et entrepreneurs.

Lors du forum ayant pour thème «Startup 2019 : What’s next », les participants ont partagé des points de vue, prévu les éléments affectant l’environnement de start-up, les orientations technologiques dans le futur, les changements et défis auxquels des jeunes dirigeants doivent faire face. Les entrepreneurs présents ont aussi partagé leurs expériences de start-up aux jeunes dirigeants.

Selon Truong Ly Hoang Phi, vice-présidente de l’Association de jeunes entrepreneurs de Ho Chi Minh-Ville, directrice du Centre d’assistance aux jeunes de start-up, c’était l’opportunité pour les jeunes dirigeants de s’approcher à la nouvelle pensée, d’apprendre et de partager d’expériences de start-up. Elle a conseillé aux jeunes d’affirmer leur capacité, leur créativité et de sortir des produits de haute qualité et compétitif et aussi de dresser la stratégie de développement pour le longue terme.

Nguyen Manh Dung, directeur du Fonds d’investissement CyberAgent Vietnam, a souhaité que les jeunes start-up doivent valoriser leur créativité, mener une méthode de travail scientifique et chercher à rehausser la valeur des produits. -VNA