Hanoï (VNA) - Un forum de haut niveau, placé sous le thème « Transition énergétique et développement de l' hydrogène vert au Vietnam », a eu lieu le 28 octobre à Hanoï.Cet événement, placé sous la présidence du ministère du Plan et de l’Investissement, a été organisé par le Centre national d'innovation du Vietnam - NIC Hoa Lac, en collaboration avec des organes du ministère de l’Industrie et du Commerce, les groupes SK et Petrolimex...Le forum visait à évaluer l'importance de l'hydrogène vert face aux tendances mondiales du secteur énergétique, en contribuant à la mise en œuvre du Plan national de développement de l'électricité pour la période 2021-2030, vision à l'horizon 2050.Il a vu la participation de leaders, investisseurs et entreprises pionnières dans le domaine de l’énergie, de l’hydrogène vert en particulier.Dans son discours, le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, a déclaré que l'hydrogène vert était devenu une solution remarquable dans la poursuite d'un « avenir vert ».« Il s'agit d'une solution prometteuse pour les pays en développement, y compris le Vietnam, en valorisant les énergies renouvelables, en les appliquant à de nombreux secteurs de production et d'affaires ainsi qu'à la vie quotidienne. Le développement de l’hydrogène vert est considéré comme urgent dans le processus de transition énergétique au Vietnam », a-t-il affirmé.Les participants ont discuté des opportunités et des défis, évalué l’état actuel du développement de l’hydrogène vert au Vietnam, et proposé des mesures pour l'accélérer.Plusieurs experts ont suggéré que le Vietnam adopte rapidement des politiques et des mécanismes appropriés pour construire des infrastructures et des chaînes de valeur liées à l'hydrogène.-VNA