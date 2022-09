Le forum ASEAN ++ Bridge vise à promouvoir la coopération et l’investissement au sein de l’ASEAN++. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le forum d’affaires ASEAN ++ Bridge, ayant pour thème « Connecter pour le développement durable » a été organisé le 9 septembre à Ho Chi Minh par le service municipal de l’Industrie et du Commerce et l’Association des entrepreneuses de Ho Chi Minh-Ville.

L’évènement a attiré plus de 400 entrepreneurs et représentants d’agences de promotion du commerce et d’associations professionnelles de 10 pays membres de l’ASEAN et des pays partenaires importants de Ho Chi Minh-Ville dont le Japon, l’Inde, la République de Corée, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le Forum vise à promouvoir la coopération et l’investissement au sein de l’ASEAN++ et créer des opportunités de connexion pour accélérer la relance et le développement durable et à long terme de la communauté d'affaires régionale, a déclaré Cao Thi Ngoc Dung, présidente de l’Association des entrepreneuses de Ho Chi Minh-Ville.

L’ASEAN++ est un partenaire commercial important de Ho Chi Minh Ville, représentant 26% des exportations municipales et 44 % des importations municipales. La promotion de la coopération des entreprises régionales contribuera à la mise en œuvre de la stratégie d’intégration internationale de Ho Chi Minh en particulier et du Vietnam en général, indiqué la vice-présidente du Comité populaire municipal Phan Thi Thang. -VNA