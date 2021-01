Hanoi, 5 janvier (VNA) - Après avoir été au-dessous du seuil des 50 points en novembre à cause des difficultés causées par le COVID-19 et des conséquences de tempêtes et inondations dans le Centre, l’ indice des directeurs d’achat PMI - Purchasing Managers Index) du Vietnam a rebondi en décembre pour s’établir à 51,7 points.