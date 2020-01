La production et la distribution d'électricité, de gaz et d'eau a attiré le plus d’IDE en janvier. Photo d'illustration: EVN

Hanoï, 31 janvier (VNA) - Début 2020, le Vietnam a attiré 5,3 milliards de dollars, soit une hausse de 179% en glissement annuel, selon le Département général des Statistiques.



Plus précisément, jusqu'au 20 janvier, le Vietnam a délivré la licence à 258 nouveaux projets cumulant 4,5 milliards de dollars de capitaux enregistrés, soit une hausse de 14,2% en nombre et de 454,1% en montant.



Dans la même période, 77 projets en activité ont augmenté leur investissement initial de 334 millions de dollars, en baisse de 1,9% par rapport à la même période de 2019.



En outre, les investisseurs étrangers ont versé des capitaux dans 884 projets des entreprises vietnamiennes, d'un montant total de 534,8 millions de dollars, en recul de 29,8%.



En même temps, les projets d'IDE ont décaissé 1,6 milliard de dollars, soit une hausse de 3,2% en variation annuelle.



C’est la production et la distribution d'électricité, de gaz et d'eau qui a attiré le plus d’IDE en janvier avec 4 milliards de dollars, soit 83,4% du total. Suivent l’industrie manufacturière avec 657,4 millions de dollars, soit 13,7% et la vente au détail avec 58,3 millions de dollars et 1,2%.



Parmi 26 pays et territoires investissant au Vietnam en janvier, Singapour est en tête avec 4,056 milliards de dollars, représentant 90,9% du total, suivi par Hong Kong (Chine) avec 147,2 millions de dollars et 3,3%. - CPV/VNA