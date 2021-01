La construction de l'autoroute Phnom Penh - Sihanoukville de 190 km à capitaux chinois est achevée à environ 39%. Photo: Ministère des Transports du Cambodge

Phnom Penh (VNA) - Les investissements directs étrangers (IDE) versés par les investisseurs chinois au Cambodge ont atteint 860 millions de dollars au cours des 11 premiers mois de l'année dernière, en hausse de 70% par rapport à la même période en 2019, a annoncé l'ambassade de Chine dans le Royaume, citée par Phnom Penh Post.

Tous les grands projets d'investissement chinois dans le Royaume ont été poursuivis malgré la pandémie de COVID-19.

La majorité des investissements directs chinois a été versée dans des secteurs comme la construction, le textile-habillement, l’électricité, l’électronique et l'agriculture.

Le directeur exécutif de l'Association des constructeurs du Cambodge, Chiv Sivpheng, a déclaré que les investissements chinois au Cambodge avaient augmenté pendant de nombreuses années consécutives, principalement dans le secteur de la construction. Ces investissements avaient largement contribué à la croissance économique du Cambodge ces dernières années.

Actuellement, la construction de l'autoroute Phnom Penh - Sihanoukville de 190 km, considérée comme le projet le plus important et le plus coûteux investi par la Chine au Royaume, est achevée à environ 39%. Représentant un investissement total de 1,9 milliard de dollars, ce projet devrait être achevé début 2023.

Le vice-président de la Chambre de commerce du Cambodge, Lim Heng, a remarqué que la paix, la stabilité politique et la croissance économique annuelle moyenne de 7% de son pays avaient attiré de nombreux investisseurs internationaux.

Le commerce bilatéral entre le Cambodge et la Chine s’était chiffré à 9,42 milliards de dollars en 2019, en hausse de 27,29% par rapport à 2018, selon l'ambassade de Chine au Cambodge. -VNA