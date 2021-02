Forte hausse des exportations nationales de manioc et produits dérivés en janvier. Photo: Tapchicongthuong

Hanoï (VNA) - Depuis le début de l'année, les exportations de manioc et produits dérivés ont fortement augmenté, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Plus précisément, en janvier 2021, 472.805 tonnes de manioc et de produits dérivés ont été exportées, rapportant 174,62 millions de dollars, en hausse de 123% en volume et de 140% en valeur en glissement annuel. Les exportations de chips de manioc ont atteint 168.864 tonnes, soit 40,89 millions de dollars (+125% en volume et +69% valeur par rapport à décembre 2020).



La Chine était le premier marché à l'export du manioc vietnamien, représentant près de 96% du total en volume et valeur, avec 453.456 tonnes et 166,56 millions de dollars (+128% en volume et +147% en valeur).



En outre, le Vietnam a aussi exporté en janvier vers certains marchés pour moins d’un million de dollars tels que République de Corée (9.279 tonnes, 3,08 millions de dollars) et Taïwan (Chine) (5.491 tonnes, 2,51 millions de dollars). -CPV/VNA