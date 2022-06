Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Au premier semestre de cette année, Ho Chi Minh-Ville a drainé au total 2,18 milliards de dollars d’investissement direct étranger (IDE), soit un bond de 60,07% en variation annuelle.

Selon le Comité populaire municipal, de janvier à juin, la ville a délivré la licence d’investissement à 291 nouveaux projets totalisant plus de 223,75 millions de dollars. En outre, 68 projets déjà opérationnels ont augmenté leur capital initial d’environ 1,37 milliard de dollars.

Les apports en capital social, les achats d’actions et les rachats de fonds au sein d’entreprises à Ho Chi Minh-Ville ont cumulé 583,11 millions de dollars.

Photo: VNA



Entre janvier et juin, la province de Dong Nai (Sud) a attiré plus de 321 millions de dollars d’IDE, soit une hausse de 42% en glissement annuel. Parmi ce montant, 99 millions de dollars sont répartis dans 12 nouveaux projets et le solde dans 34 projets qui ont demandé un relèvement de capital.

Quant aux investisseurs, ils proviennent majoritairement de l’Asie, en particulier de la République de Corée, de Taïwan (Chine), du Japon et de Chine.

Actuellement, cette province recense 1.549 projets d'IDE en vigueur cumulant plus de 32,5 milliards de dollars. -VNA